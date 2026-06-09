ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！毎日の食事づくりは時間も手間もかかるもの。時間がない日や疲れているときほど、便利な市販品に頼ってしまい、気づけば意外とお金もかかっている…という人も少なくないのではないでしょうか。今回は、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で動画を配信する、節約歴6年の主婦みさきさんが登場。日々の自炊と買い物で「買う食材」と「