大分と台湾を結ぶ直行便について、10月下旬以降の冬ダイヤについても継続することが発表されました。 【写真を見る】大分ー台湾便客足好調で冬ダイヤも運航継続 大分と台湾を結ぶ直行便は、格安航空会社「タイガーエア台湾」が去年4月に就航し、水曜と土曜の週2便、1日1往復運航しています。 昨年度の平均搭乗率は85パーセントと好調で、タイガーエア台湾は10月24日までの運航延長を決めていました。