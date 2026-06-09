「塾講師ヒラ」が「【6月で確定】今勉強サボってる人、夏で成績崩壊します。」と題した動画を公開した。動画では、多くの受験生が陥る「負のループ」の正体と、夏休みに向けて成績を崩壊させないための「逆転の3ステップ」について解説している。 塾講師ヒラは、1500人の生徒の行動パターンを徹底的に分析した結果、勉強をサボってスマホを見てしまうのは「決して意志が弱いからではない」