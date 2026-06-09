九州電力の子会社「九州電力送配電」は、最大で1090万件分、九州本土で電気を使うほぼ全ての顧客情報を記録した装置（SSD）の所在が分からなくなり、顧客情報が社外に漏れた恐れがあると発表しました。 【写真を見る】九州本土で電気を使う“ほぼ全て”の顧客情報を紛失九州電力送配電が情報漏えいの恐れ“熊本県内の対象は最大約130万件” 熊本県内の対象は、最大で約130万件です。 名前、住所、電話番号などが保存 SSDに