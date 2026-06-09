大分県別府市の幼稚園で交通安全教室が9日開かれ、園児と地域の高齢者が一緒になって横断歩道を渡る練習に取り組みました。 【写真を見る】幼稚園で交通安全教室園児が高齢者と一緒に交通ルール学ぶ大分 別府市のひめやま幼稚園では、地域の人との交流を深める活動を続けています。 この一環として9日は、幼稚園で交通安全教室が行われ、園児およそ50人が参加しました。 園児は交通安全協会のスタッフから指導を受け