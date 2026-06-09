AI音声技術を手がけるiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、AIボイスレコーダー「iFLYTEK S6」の販売を6月4日に開始した。録音・文字起こし・翻訳・要約を1台でこなすオールインワンAIレコーダーで、ビジネスシーンの効率化を大きく変える可能性を秘めている。価格は6万9800円。一般販売を記念し、最大20％オフクーポンやProプラン5年間特典を用意している。●遠距離収音を実現会議室でもクリア録音iFLYTEK S6は、全方位マイク6基