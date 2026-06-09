栃木県宇都宮市では9日も小学校や大学周辺でクマの目撃情報が相次ぎました。市内の住宅街では民家の敷地内にクマがとどまっているということで、市などが捕獲に向けた準備を進めていましたが、先ほど捕獲されました。市によりますと9日午後2時ごろから、宇都宮市東簗瀬1丁目にある民家の敷地内にクマがとどまっているという情報がありましたが、つい先ほど捕獲され、運び出されました。日本テレビのカメラが午後3時半過ぎに上空か