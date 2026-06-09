大分県豊後大野市の中九州横断道路で9日午後、トラックなど5台が絡む事故があり、一部区間で上下線ともに通行止めとなっています。 【写真を見る】【交通情報】中九州横断道路でトラックなど5台絡む事故積み荷が路上に散乱犬飼IC～千歳IC間で通行止め大分 警察によりますと、9日午後、豊後大野市の中九州横断道路の犬飼インターと千歳インターの間で、トラックなど5台が絡む事故が発生しました。 詳