NTTドコモは、端末補償サービス「smartあんしん補償」の加入者を対象に、スマートフォンの画面割れによる修理・交換費用を最大1万円まで補償する「スマホ画面割れ保険」を付帯したガラスフィルムを発売した。価格は5665円～。 購入から1年以内にフィルムを貼り付けたスマートフォン本体の画面（ディスプレイ）が破損し、修理または交換時、1回あたり最大1万円の保険金を後日支払う補償が付帯する