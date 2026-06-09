高市早苗首相は2026年6月8日にXを更新。同日、自民党政調会の各機関から7つの提言を寄せられたことを報告するポストをしたが、リプライ欄は批判的な声が相次いだ。誹謗中傷動画の作成の疑いが強める不信感高市首相のXによると、原子力規制に関する特別委員会からは「原子力安全規制・原子力防災の充実・強化等に関する提言（中間報告）2026」、宇宙開発特別委員会からは「大規模市場獲得のための宇宙政策の強化・総合的展開に向け