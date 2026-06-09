県は6月9日、中東情勢の緊迫化や物価高騰への対応を柱とした、総額約109億円の一般会計補正予算案を発表しました。県の6月の一般会計補正予算案は約108億9200万円で、コロナ禍を除くと過去10年間で最大規模です。このうち44億円が物価高騰対策です。主なものでは、飲食店や家計を支援するため、プレミアム率50％のクーポンが付いた食事券の発行に5億3000万円。中小企業の資金繰り支援として、新たな融資制度の創設などに6億