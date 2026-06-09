広島空港の国際線を利用した人の数が２年連続で過去最多を更新しました。 広島空港を運営する広島国際空港によりますと、昨年度の乗客数は前の年を約８万６０００人上回る２９５万４９４２人で５年連続の増加となりました。 このうち、国内線の乗客数は減便などの影響で前の年をわずかに下回りましたが、国際線は前の年を約３割上回る４８万人あまりで２年連続で過去最多となりました。 韓国路線の就航やベトナム・ハノイ路