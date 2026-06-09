お笑いコンビ「東京ダイナマイト」の松田大輔が９日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、コンビから脱退することを報告した。今後については「吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と説明した。「この度私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました」と発表。「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」と感謝の気持ちを伝え