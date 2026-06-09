男子バレーボールのネーションズリーグ１次リーグ第１週が６月10日に開幕。日本は初戦、ウクライナと対戦する。昨年９月、フィリピンのマニラで世界バレーボール選手権が開催された。日本は優勝候補の一角に挙げられていたにもかかわらず、グループリーグ敗退に終わった。カナダ、トルコにストレートで敗れ、「日本だけでなく世界も進化している現実」を目の前に突きつけられた。「（世界バレーは）２試合（トルコ戦、カナダ戦