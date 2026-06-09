森永乳業が急騰。前日の日経平均急落局面でも同社株は上値追い態勢を継続し、市場筋の目を引いたが、きょうは一気に上げ足を加速している。今月１日に三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから提出された大量保有報告書で、三菱ＵＦＪがグループ共同保有の形で森永乳の株式の５．０３％を保有していることが判明した。保有目的は純投資及び政策投資としており、同社株の先高期待につながっている。 牛乳由来のプ