俳優の杉浦太陽（45）が9日までに自身のインスタグラムを更新。生後9カ月を迎えた第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを囲んだ家族ショットを公開した。「夢空10ヶ月」と書き出した杉浦。妻・辻希美、三男・幸空（こあ）くんとの4ショットをアップした。「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」とコメントした。