ANAクラウンプラザホテル成田は、ランチブッフェで「メロンパーティー」を5月7日から6月30日まで開催している。提供するメロンはすべて茨城県鉾田市旭地区のJA茨城旭村メロン部会から直送し、光センサーで甘さや熟度を測定して基準を満たしたものを提供する。赤肉メロンの代表的な品種「クインシーメロン」などを用意し、産地指定のメロンをブッフェ形式で提供する。場所は1階のレストランカフェ「セレース」で、提供時間は午前11