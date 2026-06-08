月10ドラマ『銀河の一票』主演・黒木華さんが演じるのは、政治家の秘書をクビになり、スナックのママを東京都知事にすべく挑戦する星野茉莉（まつり）。本作の見どころや役柄のやりがい、共演者・野呂佳代さんとのエピソードについてインタビューしました。「政治家の秘書のお仕事を知るところから始まった」黒木華さん演じる、政治家の秘書をクビになった星野茉莉（まつり）が、政治素人のスナックのママを東京都知事にすべく選挙