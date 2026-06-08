高地トレーニング専門スタジオ「ハイアルチ」の店舗「ハイアルチ佐賀スタジオ」（佐賀市）の公式インスタグラムが2026年6月7日、職員による不適切な行動とSNS投稿があったとして謝罪した。本人には厳重注意をしたとしている。同スタジオをめぐっては、「ハイアルチ」を運営するHigh Altitude Management（東京都中央区）も6日、「ハイアルチ佐賀スタジオに関連するSNSアカウント」で不適切な投稿があったとして謝罪していた。該当