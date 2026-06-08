YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が「【70時間プレイ】インディー企業が半年で作ったゲームが大ヒット！重すぎてゲームが壊れた理由を解説【TBH：タスクバーヒーロー】」と題した動画を公開した。同動画では、韓国のインディー企業2社が開発し、配信から数日で同時接続数22万人を記録した無料放置RPG「タスクバーヒーロー」のヒットの要因