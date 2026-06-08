Bye-Bye-Handの方程式（通称：バイハン）が、大阪の道頓堀川で新曲「orion ring」のMV撮影を兼ねた船上ライブを開催した。今年3月に新メンバー塚川由祐（Dr）が正式加入し、新たな門出を迎えたバイハン。6月4日(木)に行なわれた船上ライブではニューEP『僕らは涙を流さない-EP』（6月24日発売）の収録曲を披露し、船上および、岸辺のファンと一体となって盛り上がった。ファンが船を追いかけ、ファン撮影の動画をMVに活用するとい