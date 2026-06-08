実業家のマイキー佐野氏が、AIデータセンターの急拡大を背景とした次世代エネルギー市場の構図と、そこに集まる企業群の最新動向について語っている。 データセンター開発において最大のボトルネックになりつつあるのが電力問題だという。電源の選択肢を巡る議論は多岐にわたるが、佐野氏はより本質的な視点として「エネルギーの3つのトレンド」を提示する。原子力への回帰、発電