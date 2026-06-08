大阪・十三の音楽バーで、47歳とは思えない若々しさを持つ“歌姫”が発見された。岡村隆史（ナインティナイン）となるみが惹き込まれてしまったその美貌と圧巻の歌声は必見だ。 【TVer】47歳、美し過ぎる歌姫の圧巻の歌唱力がなるみを圧倒「むっちゃウマい……」 『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）では以前、“歌ウマの街”として東大阪・布施を紹介したが、関西にはさらなる歌の街があるという。それが大阪・十