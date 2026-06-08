【モデルプレス＝2026/06/08】【「日向坂46」高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）特別インタビュー】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が主催するイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が今年も6月10日・11日に開催される（@Kアリーナ横浜）。モデルプレスでは初開催となった2025年のゲストアーティストたちに改めてインタビューを実施した。【写真】日向坂46、メンバー揃ってキ