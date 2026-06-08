アホウドリの成鳥（右）とひな＝2014年3月、伊豆諸島・鳥島（山階鳥類研究所提供）山階鳥類研究所（千葉県）は8日、東京都の伊豆諸島・鳥島に生息する海鳥「アホウドリ」の推定個体数が75年前の再発見後、初めて1万羽を超えたと発表した。1949年に一度絶滅が報告された後に生息が確認され、保護活動が続けられていた。今後も調査と保全策の継続が必要だとしている。アホウドリは環境省のレッドリストで、絶滅の危険が増大して