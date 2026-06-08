創志学園／白金里桜選手（3年） 7日、岡山県高校総体の柔道・個人戦が行われました。 注目は、3月の高校選手権で日本一に輝いた女子52kg級の白金里桜。 決勝まで勝ち上がった白金は、「抑え込み」で合わせ技一本。岡山県総体3連覇を達成し、次は初のインターハイの頂点を狙います。 （創志学園／白金里桜選手［3年］）「すごく緊張したんですけど、一戦一戦自分らしい柔道ができたのかなと思います。3き