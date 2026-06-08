群馬県高崎市で開かれた人工知能学会の全国大会＝8日人工知能（AI）の可能性について、全国の研究者らが集まり、成果を発表する人工知能学会の全国大会が8日、群馬県高崎市で始まった。AIに関する国内最大級の学術イベントで40回目。オンラインを含め約5千人が参加する。12日まで。共愛学園前橋国際大の國領二郎教授は基調講演で、車の自動運転を例に挙げて「AIはほぼ何でもできるが、責任は取れない」とし、責任の取り方がAI