EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を、デビュー20年目を迎えた6日にリリースした。【写真】結婚時…クールな2ショットを公開したAKIRA＆リン・チーリン2006年6月6日にEXILEへ加入し、デビュー20周年を迎えたAKIRA。記念すべき日にリリースとなった、ソロオリジナル楽曲デジタルEP『URBAN SAVAGE』は、AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロック、ラップ、HIPHOPなどのテイストを混ぜたオリ