言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、地域の情緒や歴史を映し出す家々の美しい景観、非常に希少で永遠の輝きを放つ特別な金属、そして困難が続けてやってくる波乱の展開を示す表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。