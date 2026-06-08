【RIOBOT 雷鳳】 10月 発売予定 価格：47,300円 千値練は、完成品アクショントイ「RIOBOT 雷鳳」をECサイト「センチネルストア」にて6月8日より予約受付を開始した。発売は10月を予定し、価格は47,300円。 本商品は「スーパーロボット大戦OG」シリーズよりダイナミック・ゼネラル・ガーディアン「雷鳳」をRIOBOTシリーズで立体化したもの。