【RIOBOT 雷鳳】 10月 発売予定 価格：47,300円

千値練は、完成品アクショントイ「RIOBOT 雷鳳」をECサイト「センチネルストア」にて6月8日より予約受付を開始した。発売は10月を予定し、価格は47,300円。

本商品は「スーパーロボット大戦OG」シリーズよりダイナミック・ゼネラル・ガーディアン「雷鳳」をRIOBOTシリーズで立体化したもの。

設定画やゲーム中のカットインなどを元に、雷鳳ならではのマッシブなプロポーションが再現されている。設定のカラーリングは彩色で表現され、クリアパーツもふんだんに使用されている。全高約280mmのボリュームと重量感、内部フレームにダイキャストパーツと関節部にクリック関節が採用されている。

両目はブラックライトに反応し、背中のマフラーは3パーツは、ヒンジとボールジョイントでそれぞれ可動。

両腕のプラズマ・コンバータ展開状態はパーツ交換で再現でき、脚部に装備されたプラズマ・コンバータは、ボールジョイントで向きの変更に加え、展開状態を差し替え無しで再現することができる。

可動部にダイキャストパーツとクリック機構を採用した専用台座支柱が付属する。

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