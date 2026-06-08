「スーパーロボット大戦OG」より「雷鳳」がRIOBOTシリーズで立体化。6月8日よりセンチネルストアにて予約開始
【RIOBOT 雷鳳】 10月 発売予定 価格：47,300円
千値練は、完成品アクショントイ「RIOBOT 雷鳳」をECサイト「センチネルストア」にて6月8日より予約受付を開始した。発売は10月を予定し、価格は47,300円。
本商品は「スーパーロボット大戦OG」シリーズよりダイナミック・ゼネラル・ガーディアン「雷鳳」をRIOBOTシリーズで立体化したもの。
設定画やゲーム中のカットインなどを元に、雷鳳ならではのマッシブなプロポーションが再現されている。設定のカラーリングは彩色で表現され、クリアパーツもふんだんに使用されている。全高約280mmのボリュームと重量感、内部フレームにダイキャストパーツと関節部にクリック関節が採用されている。
両目はブラックライトに反応し、背中のマフラーは3パーツは、ヒンジとボールジョイントでそれぞれ可動。
両腕のプラズマ・コンバータ展開状態はパーツ交換で再現でき、脚部に装備されたプラズマ・コンバータは、ボールジョイントで向きの変更に加え、展開状態を差し替え無しで再現することができる。
可動部にダイキャストパーツとクリック機構を採用した専用台座支柱が付属する。
【特設ページ公開】- 株式会社千値練(センチネル) (@SENTINELcoltd) June 8, 2026
＼飛べ！ 雷より速く！ 強く！／
『 #スーパーロボット大戦OG 』シリーズより、
「雷鳳」が
完成品トイブランド・RIOBOT に参戦！！
センチネルストア限定で
本日より受注開始！
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