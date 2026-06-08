464馬力＆リッター10km走る“最強パワトレ”搭載！トヨタのオーストラリア法人は2026年5月5日、新型フラッグシップSUV「ランドクルーザー300パフォーマンスハイブリッド」の価格を発表しました。ランドクルーザーは1951年登場の「トヨタ・ジープBJ」をルーツに持ち、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」という理念のもとで進化を続けてきた本格クロスカントリー車。過酷な環境での高い信頼性から、世界中で広く支