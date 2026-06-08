アシロは軟調。前週末５日取引終了後、ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスと業務提携契約を締結したと発表した。アシロが提供する企業の法務関連業務を包括的にサポートする「ＬｅｇａｌＢａｓｅ」について、ＧＭＯ－ＧＳが販売代理店としてサービスを販売するという。これに対する株価の反応は限定的となっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表して