ロッテのアセベドは3安打3打点の活躍で勝利に貢献「パーソル パ・リーグTV」は7日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合を配信した。ソフトバンクは広島に1-7で敗れて5連敗。ロッテは9-3でヤクルトに勝利した。ソフトバンク先発の上沢直之投手は3回まで無失点も、4回に林晃汰内野手の2号2ランなどで失点を重ねると、1死満塁の場面で降板。3.1回を4失点（自責点2）だった。打線は1点止まりだったが、山川穂高内野手が4試合連