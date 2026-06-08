2026年5月に『ストリートファイター6(スト6)』の公式大会「CAPCOM Pro Tour World Warrior 日本大会 #1(CPTWW)」が開催され、SCARZのきんちょ選手が優勝した。【写真】CPTWW日本大会#1のパブリックビューイングで実況解説をしたキャスター陣【写真】CPTWW日本大会#1のパブリックビューイングで実況解説をしたキャスター陣■CC出場権を懸けたポイントレース、全5大会の幕開けCPTWWはCAPCOM CUP(CC)の出場権を争う公式大会。日本大会