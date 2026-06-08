■ドイツで広がる中間財不足イラン発のエネルギーショックに伴い、石油製品、とりわけナフサの供給がグローバルに逼迫している。日本では、ナフサ由来の塗料不足に直面した大手食品会社がパッケージの簡素化・白黒化を進めているところだ。もちろん、こうした流れはヨーロッパでも同様で、企業の間で原材料不足や中間財不足に対する警戒感が高まっている。写真＝時事通信フォト衆院本会議に臨む高市早苗首相（中央）＝2026年6月3日