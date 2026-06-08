歌手のGACKT（52）がフジテレビの“月9”で主演を務める。意表を突くキャスティングが決まった背景には“フジ幹部の思惑”があるそうだ。

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初連ドラ主演

GACKTはNHK大河「風林火山」（2007年）で上杉謙信役を務めるなど、かつてはたびたびテレビの連ドラに出演していた。しかし、ここ10年は、全くと言っていいほど出演歴がなかった。

民放キー局の編成部門関係者が語るには、

「“ガクトコイン”と呼ばれた仮想通貨『スピンドル』の大暴落騒動が18年にありましたからね。広告塔を務めて投資をあおっておきながら、GACKT本人は売り抜け、大儲けしたと批判されました。他にもスキャンダルが絶えず、コンプライアンス上のリスクを考えると、撮影期間の長い連ドラはオファーをかけづらかったようです」

GACKT

ところが、7月20日から毎週月曜の夜9時、フジ系列で放送される「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」で主役を張ることが決定した。弁護士と一級建築士の二刀流で巨大権力と闘う異色のヒーローに扮するそうだが、GACKTは連ドラの主演自体が初めての経験である。

フジの“月9”といえば、かつては「東京ラブストーリー」（1991年）や「ロングバケーション」（96年）などで一世を風靡した、同局が最も力を入れる連ドラの放送枠だ。なぜ突如として、彼にお鉢が回ってきたのか。

「一つ目の理由は月9のブランド力が地に落ちてしまったことです」

と、フジ社員は言う。

「“中居問題”はドラマ制作にも悪影響を及ぼしました。スポンサーが離れたことで制作費が減少したり、新経営陣がガバナンス強化ばかりに力を入れたりした結果、フジの“モノづくりを尊ぶ文化”が軽んじられるようになったのです。そのため月9をはじめとする連ドラの出来が悪くなり、視聴率も概して下がっていきました」（同）

消去法的にオファー

実際、放送中の「サバ缶、宇宙へ行く」は第2話以降の世帯視聴率（関東地区）が3〜4％で推移。月9史上で最低水準となっている。

「水産高校の教師と生徒が宇宙食を開発するというストーリーだけでなく、演出や筋運びも硬くて地味過ぎですよ」（前出のフジ社員）

放送前、CMの枠がなかなか埋まらず、フジ社内で心配する声が上がった時期もあったという。

「かねて月9のコマーシャルは、特定のスポンサーが買い上げる“タイムCM”となっています。フジの中では人気の高い枠で、CMを流したい企業が絶えなかったからです。もっとも、最近はその枠が完売するタイミングが遅くなっている。クライアントから見て月9は、昔のように魅力のある出稿先ではなくなっているのです」（同）

俳優にとっても月9は、今や優先度の高い仕事ではないそうだ。

「だからでしょうか。次回作は第一線の役者から断られた後、消去法的にGACKTにオファーを出したと聞きました」（同）

深い関係

異例の配役が決まった二つ目の理由は、ドラマ部門のトップ、第1スタジオ局長の若松央樹（ひろき）氏がGACKTと“深い関係”にあるからだという。

「若松氏はGACKT主演の映画『翔んで埼玉』シリーズのプロデューサー。フジが製作委員会の一角を占める同作品をヒットに導き、出世した人物です。しかし、現在の連ドラ不調の責任を取らされ、そろそろ異動になるといわれています。そこで若松氏は最後、お世話になったGACKTに恩返しをするため、彼の起用を決めたと見られているのです。キャスティングに関して最終的な決定権を持つのは局長ですから」（前出のフジ社員）

イチかバチかのキャスティングということか。

「週刊新潮」2026年6月4日号 掲載