今年、8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」。今年の大会を盛り上げる“2026夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、Vaundyが担当する。楽曲のタイトルは「かげろう」。 Vaundyのこの楽曲は「熱闘甲子園」（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ABC高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を