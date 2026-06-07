アイロンでズボンの折り目をきれいにつけるコツについて、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【すごい】ズボンの折り目がピシッと決まる！これがクリーニング業者が教える“アイロン術”です公式アカウントは「プロ直伝 はいた後のズボン折り目アイロン術」というタイトルの動画を公開。この動画では「家庭でもできるスチームアイロンの方法をご紹介！」とコメントし、手順について次のよ