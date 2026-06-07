きのう、富山市の海水浴場で13歳の男子中学生が溺れ、死亡しました。警察はあす以降、司法解剖をして死因を調べます。伏木海上保安部によりますと、きのう午後4時ごろ、富山市の八重津浜海水浴場で市内に住む13歳の男子中学生が海に溺れました。通報からおよそ1時間後、消防の潜水士が海中で中学生を見つけましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。中学生は、別の中学校の4人とともに遊びに来ていて「泳ぎが苦手」と話して