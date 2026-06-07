（台北中央社）南部・台南市の商業施設、三井アウトレットパーク台南で6日、熊本県をPRするイベントが始まった。熊本城をテーマに、ブース展示や熊本県のPRキャラクター「くまモン」との交流企画などを通じ、県の魅力を来店客らに伝えた。イベントは7日まで。格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）と熊本県、熊本空港の運営会社の熊本国際空港が開いた。台南市の発表によると、同市の葉沢山（ようたくさん）副市長が