「ここはライブハウスだ！ ぶつかり合ったって関係ねぇ。踊っていけ！」ライブも終盤に近づく中、Hiro（Vo）が投げかけたこんなMCは、EVIL STAGEの3番走者・SHADOWSの30分を言い抜いていたように思う。というのも、「＜SATANIC＞遊んじゃおうぜ！」とオープニングに添えた「WALK AWAY」から、衝突と激突を恐れることなくマキシマムに存在証明をぶっ立てろ、と5人は訴え続けていたのである。例えば、「WALK AWAY」のデジタルな響き