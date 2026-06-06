「ここはライブハウスだ！ ぶつかり合ったって関係ねぇ。踊っていけ！」

ライブも終盤に近づく中、Hiro（Vo）が投げかけたこんなMCは、EVIL STAGEの3番走者・SHADOWSの30分を言い抜いていたように思う。

というのも、「＜SATANIC＞遊んじゃおうぜ！」とオープニングに添えた「WALK AWAY」から、衝突と激突を恐れることなくマキシマムに存在証明をぶっ立てろ、と5人は訴え続けていたのである。例えば、「WALK AWAY」のデジタルな響きに加工されたHiroとTakahiro（G, Vo）の肉声と、Kazuki（G,Vo）のスクリーム、突発的に挟み込まれるマッシブなドラミングのコントラストは、清廉でありながらも根底にドス黒い感情を宿していた。「もっと踊っていけよ！」と投下した「SUPERCAR」だって、風通しの良い清涼なコーラスワークの裏側に、我が道を邪魔されたフラストレーションを隠している。

ここで改めて考えておきたいのが、100％のポジティブや一色のネガティブは極めて存在しにくいという事実だろう。例えば、傍若無人なヤツにも交通ルールを守る一面があり、仏みたいなあの子にも計略がある。こうしたナチュラルな心理が前提になっているからこそ、我々は複雑に絡み合った思考の糸を解くために、拳を突き上げ、声を大にして叫んでいるはず。「大人見、上等！」とばかりに客席後方で陣取っていたオーディエンスが気づけば前方へと突っ込んでいく様子も、パンクロックやラウドロック、そして＜SATANIC CARNIVAL＞で鎬を削るバンドたちが「お前はどう思う？」と問いかけてくるがゆえに見られる光景だろう。そしてそれはSHADOWSも例外ではなく、「CLIMB」で巻き起こしたシンガロング然り、容赦なくフロアタムを叩きつけた「Fail」で各所に発生させたぐちゃぐちゃのダンス然り、全てが今ここにいることを刻印するためのキーアイテムである。

しかし、各々が自己を最大限に解放するということは、ややもすれば対立を生みかねない。にもかかわらず、SHADOWSが「見してくれ、＜SATANIC CARNIVAL＞！」「このイベントは人に怪我をさせなきゃ何でも良いって聞いてるんで。好きなだけ暴れてくれ！」と煽りに煽りを重ねられた理由。それはHiroが語った「今年もあなたたちの楽しい笑顔が見れることに感謝しています」という台詞に尽きるのではないだろうか。2019年6月に会場限定でリリースされたEP『BUILD』や、デジタルシングル「A Ghost Of Walls」といった作品がこの祝祭の開催に合わせて世に放たれたように、SHADOWSと＜SATANIC CARNIVAL＞は互いの変化を間近で見続けてきた。要するに、SHADOWSは＜SATANIC CARNIVAL＞を、そしてEVIL STAGEに集った君を何よりも信用しているのだ。Kazukiが口にした「俺たちはイケてる自信があるヤツだけを求めてます」なんて冗談も、こうした愛情の裏返しだろう。

「＜SATANIC CARNIVAL＞、毎年呼んでくれてありがとうございます！ 今年も1年間、バンドを続けてこれたことに感謝します。俺たちの大好きなメインステージ。あなたたちのメインステージ。俺たちと一緒に今年も思いっきり格好良く生きていってください」

「Drifting」の最中、ゆっくりと天へ昇っていくライトと共に、Hiroが言い切ったこの言葉。5人はこの場所こそが世界のど真ん中だと宣言し、信頼だらけのファンと契りを交わしたのだ。

文◎横堀つばさ

撮影◎半田安政

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（EVIL STAGE） 1.WALK AWAY

2.CLIMB

3.Senses

4.SUPERCAR

5.Fail

6.BEK

7.1113

8.Drifting

9.All I Want

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト