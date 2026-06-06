本拠地エンゼルス戦に先発し渡米後自己最多10K【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、7回無失点10奪三振の快投を見せた。好投にもかかわらず打線の援護に恵まれず今季4勝目はお預けとなったが、この無援護の状況に対して地元メディアは独自の視点から称賛の声を送っている。序盤から剛速球で圧倒した。初回に1