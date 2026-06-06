ハン・ジヒョンInstagramより

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【モデルプレス＝2026/06/06】韓国の女優ハン・ジヒョンが6月5日、自身のInstagramを更新。白ワンピースのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】「ペントハウス」出演女優「芸術レベル」ほっそり美脚

◆ハン・ジヒョン、美脚際立つ爽やかコーデ公開


ジヒョンは「そうすべきじゃない？」と韓国語でつづり、通路のような場所で撮影された複数枚の写真を投稿。胸元にフリルがあしらわれた白のミニ丈ワンピース姿を披露した。ウエストはベルトでマークされ、フリルが重なったようなデザインの裾からは、美しい脚のラインがのぞいている。白い靴下にサンダルを合わせ、爽やかなコーディネートとなっている。

◆ハン・ジヒョンの投稿に反響


この投稿には「脚のラインが芸術レベル」「スタイル良すぎてため息出る」「まるでお人形さんみたい」「初夏コーデのお手本」「爽やかで可愛くて最高」「ポーズも表情もチャーミング」といった反響が寄せられている。

ジヒョンは、韓国のドラマ「ペントハウス」シリーズに富豪チュ・ダンテ（オム・ギジュン）の娘・チュ・ソッキョン役を演じた。（modelpress編集部）

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