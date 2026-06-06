「これこそが我々が映像で見た男、そして我々が獲得を願った男だ」【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に先発登板。7回を投げてわずか2安打無失点、渡米後最多となる10個の三振を奪う圧巻の投球を披露した。惜しくも4勝目は逃したものの、チームのサヨナラ勝ちを呼び込む熱投に対し、デーブ・ロバーツ監督は「これこ