佐々木は直近4先発で防御率1.48【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板した。7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪い、無失点に抑える快投を披露した。試合後、サヨナラ弾を放ったフレディ・フリーマン内野手が佐々木を称えた。初回から剛速球で相手打線を圧倒。初回に100.4マイル（約161.5キロ）を計