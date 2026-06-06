交流戦7勝3敗、浦田、佐々木、中山ら若手たちが白星呼び込む■巨人 8ー2 ロッテ（5日・東京ドーム）巨人が交流戦でロッテに8-2と大勝し、4連勝で貯金を今季最多タイの6に伸ばした。5月26日のソフトバンク戦（東京ドーム）から指揮を執る橋上秀樹監督代行は、就任以来最長の連勝で7勝3敗とした。今のチームには外国人選手を除き、絶対的なレギュラーはいない。固定された主力ではなく、入れ替わる選手たちが白星を重ねている。こ