ABCラジオの番組『岩本・西森の金曜日のパパたち』に、普段は野球実況などで活躍する北條瑛祐アナウンサーと佐藤修平アナウンサーがゲストとして登場。同じく「パパ」である二人が、家庭でのリアルな愚痴を実況風に叫ぶという特別企画で、スタジオは大いに盛り上がった。 ©️ABCラジオ この日の放送では、ABCラジオスペシャルウィークのゲストとして北條アナと佐藤アナが登場。番組パーソ