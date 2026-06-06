ロバーツ監督「明日試合に出る準備はできていると」ドジャースのマックス・マンシー内野手が6日（日本時間7日）の本拠地・エンゼルス戦で復帰する見込みとなった。デーブ・ロバーツ監督が5日（同6日）に報道陣の取材に応じ、明らかにした。マンシーは4日（同5日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で相手一塁手と激突し、負傷交代していた。交代後に受けた脳震とうの検査はクリアしたようだ。ロバーツ監督は「マックスはいい感じ